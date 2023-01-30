За сутки еще 75 татарстанцев заразились коронавирусом

Заболеваемость коронавирусом в Татарстане постепенно снижается. За последние сутки в республике выявлено 75 случаев заражения Covid-19. Об этом свидетельствуют данные с федерального портала стопкоронавирус.рф.

Госпитализация понадобилась 23 татарстанцам. В то же время, за сутки полностью поправились 30 пациентов. Новых летальных исходов от коронавируса по РТ не подтверждалось.

В целом по России число заболевших за день увеличилось на 5 тыс. 979 человек. Выздоровел 3 тыс. 861 человек. Госпитализированы с коронавирусом 380 россиян. Скончались, согласно официальной стаститике, 38 заразившихся.