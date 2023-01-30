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Здоровье
30 января 2023  12:34

За сутки еще 75 татарстанцев заразились коронавирусом

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Заболеваемость коронавирусом в Татарстане постепенно снижается. За последние сутки в республике выявлено 75 случаев заражения Covid-19. Об этом свидетельствуют данные с федерального портала стопкоронавирус.рф. 

Госпитализация понадобилась 23 татарстанцам. В то же время, за сутки полностью поправились 30 пациентов. Новых летальных исходов от коронавируса по РТ не подтверждалось. 

В целом по России число заболевших за день увеличилось на 5 тыс. 979 человек. Выздоровел 3 тыс. 861 человек.  Госпитализированы с коронавирусом 380 россиян. Скончались, согласно официальной стаститике, 38 заразившихся.

 

#коронавирус #статистика #здоровье
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