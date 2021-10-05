За сутки еще 70 татарстанцев заразились Covid-19

За прошедший день в Татарстане выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусом. Два человека были инфицированы за пределами республики, остальные — контактным путем, сообщает Минздрав РТ.

«21 человек госпитализирован, 49 получают лечение на дому», — говорится в сообщении ведомства.

Из 70 случаев 34 пришлись на Казань, 19 — на Челны, четыре — на Нижнекамский район. Кроме того, коронавирус подтвердился у трех жителей Лаишевского района, а также по одному в Арском, Бавлинском, Елабужском, Заинском, Мамадышском, Нурлатском, Пестречинском, Рыбно-Слободском, Тукаевском и Тюлячинском.

Таким образом, за время пандемии диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у 27 401 татарстанца. Из них выздоровели 23 397 пациентов, в том числе 39 — за прошедший день.

Вакцинацию в республике прошли 1 092 087 человек, из которых 953 968 получили вторую прививку.