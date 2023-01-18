За сутки еще 65 татарстанцев заразились коронавирусом

В Татарстане продолжает постепенно снижаться показатель заболеваемости коронавирусом. За последние сутки 65 жителей республики подхватили инфекцию. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

Госпитализация потребовалась 21 человеку. Всего с начала пандемии Covid-19 заразились 194 тыс. 349 татарстанцев, выздоровели – 191 тыс. 769 жителей республики. Только за минувшие сутки от ковида излечились 60 человек.

При этом по России за прошедшие сутки выявили 5 тыс. 478 ковид-случаев – это максимум с 31 декабря прошлого года. Госпитализировали 893 заразившихся, полностью поправились 5 тыс. 28 жителей страны.