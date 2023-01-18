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Здоровье
18 января 2023  11:30

За сутки еще 65 татарстанцев заразились коронавирусом

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В Татарстане продолжает постепенно снижаться показатель заболеваемости коронавирусом. За последние сутки 65 жителей республики подхватили инфекцию. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф. 

Госпитализация потребовалась 21 человеку. Всего с начала пандемии Covid-19 заразились 194 тыс. 349 татарстанцев, выздоровели – 191 тыс. 769 жителей республики. Только за минувшие сутки от ковида излечились 60 человек.

При этом по России за прошедшие сутки выявили 5 тыс. 478 ковид-случаев – это максимум с 31 декабря прошлого года. Госпитализировали 893 заразившихся, полностью поправились 5 тыс. 28 жителей страны.

 

 

 

 

#коронавирус #здоровье #статистика
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