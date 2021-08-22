За сутки еще 50 татарстанцев заболели коронавирусом

За последние сутки еще 50 татарстанцев заразились новой коронавирусной инфекцией, один из случаев завозной, остальные – контактные.

«20 человек госпитализировано, 30 получают лечение на дому», – отмечается в сообщении Минздрава РТ.

Больше всего случаев приходится на Казань (23) и Набережные Челны (13). По двое человек заболели в Арском и Сармановском районах, по одному – в Аксубаевском, Альметьевском, Высокогорском, Елабужском, Заинском, Зеленодольском, Лаишевском, Менделеевском, Новошешминском и Тукаевском.

С начала пандемии в республике зарегистрировано 25 028 случаев. Более 22 тыс. человек уже выздоровели, в частности девять – за минувшие сутки.