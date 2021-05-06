За сутки еще 32 татарстанца заболели коронавирусом

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 32 новых случая Covid-19, все они контактные. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«16 человек госпитализировано, 16 получают лечение на дому», — отмечается в сообщении ведомства.

Больше всего заболевших выявили в Казани — 14 человек. Вирус подхватили семь человек из Набережных Челнов, по три жителя Нурлатского и Спасского районов РТ. Два случая зарегистрировано в Лаишевском районе, по одному — в Нижнекамском, Пестречинском и Чистопольском районах РТ.

Всего с начала ведения статистики в республике выявили 20 670 случаев Covid-19. 17 670 человек выздоровели, в том числе 25 — за последние сутки.

Привиты от коронавируса более 263,7 тыс. человек (прирост за сутки 3 462), 183,4 тыс. татарстанцев получили оба компонента вакцины.