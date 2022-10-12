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Здоровье
12 октября 2022  12:08

За сутки еще 286 татарстанцев заразились коронавирусом

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За сутки в Татарстане выявлено 286 случаев заражения коронавирусом Covid-19 по сравнению с 295 накануне. Это следует из данных, опубликованных на сайте стопкоронавирус.рф.

Госпитализация потребовалась 47 пациентам, тогда как днем ранее в больницы были доставлены 77 заболевших. В то же время полностью поправилось 337 татарстанцев, а за день до этого выздоровели 127 человек.

С начала пандемии в республике официально зарегистрировано 184 046 случаев заболевания. Полную вакцинацию прошли 2 482 548 жителей РТ. 

При этом в регионе за сутки не зафиксировано ни одного умершего от коронавируса. Таким образом, общее число признанных скончавшимися от Covid-19 в Татарстане по-прежнему равняется 2004. В последний раз информация о летальных исходах появлялась 20 сентября. 

#коронавирус #статистика
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