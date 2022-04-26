news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
26 апреля 2022  15:24

За сутки еще 226 жителей Татарстана заболели коронавирусом

news_top_970_100

В Татарстане выявили еще 226 новых ковид-случаев. 78 человек были госпитализированы, об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф. 

Количество выздоровевших за сутки превысило число заражений — 230. Всего с начала пандемии в республике заболели более 143,7 тыс. человек, выздоровели 137,6 тыс. 

Также зарегистрировано три новых летальных исхода. Всего за все это время из-за последствий коронавирусной инфекции скончались 1 970 жителей республики.

#коронавирус
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100