За сутки еще 226 жителей Татарстана заболели коронавирусом

В Татарстане выявили еще 226 новых ковид-случаев. 78 человек были госпитализированы, об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

Количество выздоровевших за сутки превысило число заражений — 230. Всего с начала пандемии в республике заболели более 143,7 тыс. человек, выздоровели 137,6 тыс.

Также зарегистрировано три новых летальных исхода. Всего за все это время из-за последствий коронавирусной инфекции скончались 1 970 жителей республики.