За сутки Covid-19 заразился 51 татарстанец, 36 выздоровели

За прошедшие сутки в Татарстане выявлен 51 новый случай коронавируса. Четыре человека заразились за пределами республики, 47 — контактным путем, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«15 человек госпитализированы, 36 получают лечение на дому», — говорится в сообщении ведомства.

География случаев выглядит следующим образом: 29 пациентов — казанцы, 10 — челнинцы, пять — жители Тукаевского района. На Бугульминский и Мензелинский районы пришлось по два новых случая, на Агрызский, Лениногорский, Пестречинский — по одному.

Таким образом, за время пандемии вирус был выявлен у 25 318 жителей республики, из которых 22 245 уже поправились. За последние сутки выздоровели 36 человек, уточнили в Минздраве.

Вакцинацию в республике прошли 989 748 человек, 832 784 из них получили и вторую прививку.