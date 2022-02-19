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Ру Тат
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Здоровье
19 февраля 2022  13:34

За сутки Covid-19 заразились почти 3,5 тыс. татарстанцев

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За прошедшие сутки в Татарстане выявлено 3463 случая коронавирусной инфекцией. Среди заразившихся 409 детей, рассказали в Минздраве РТ.

«333 человека госпитализированы, 3130 получают лечение на дому», — отмечается в сообщении ведомства.

Больше всего новых случаев выявлено в Казани — 1118, за ней следуют Челны — 475, Нижнекамский район — 297. В общей сложности пациенты зарегистрированы в 44 районах Татарстана.

За время пандемии в республике выявлено 91 313 зараженных Covid-19, из которых 60 211 уже выздоровели.

Вакцинацию первым компонентом прошли 2 450 123 человека, полный курс — 1 908 523. Повторно привились 229 500 жителей республики.

#коронавирус #статистика
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