news_header_top_970_100
Минниханов: Я готов встретиться с родителями погибших школьников, обсудить меры поддержки
Минниханов: Я готов встретиться с родителями погибших школьников, обсудить меры поддержки
Вице-премьер Татарстана: действия учителей гимназии №175 помогли снизить число жертв
Вице-премьер Татарстана: действия учителей гимназии №175 помогли снизить число жертв
Врач ДРКБ сообщил, кого из пострадавших школьников везут из Казани в Москву
Врач ДРКБ сообщил, кого из пострадавших школьников везут из Казани в Москву
Ру Тат
news_header_bot_970_100
12 мая 2021  15:56

За сутки Covid-19 заразились еще 33 татарстанца

За сутки Covid-19 заразились еще 33 татарстанца
news_top_970_100

В Татарстане выявлены еще 33 случая коронавирусной инфекции. Два человека заразились за пределами республики, 31 — контактным путем.

«22 человека госпитализированы, 11 получают лечение на дому», — рассказали в пресс-службе ведомства.

20 из 33 инфицированных проживают в Казани, по два — в Челнах, Лениногорском, Нурлатском и Сармановском районе. В Альметьевском, Бавлинском, Балтасинском, Бугульминском, Высокогорском районах обнаружено по одному зараженному.

За время пандемии коронавирус был выявлен у 20 876 татарстанцев, 17 788 из них уже выздоровели.

Вакцинацию в Татарстане прошли 278 484 человека, за сутки прирост составил 4 105. Вторую дозу препарата получили 191 874 жителя РТ.

коронавирус
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное