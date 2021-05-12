За сутки Covid-19 заразились еще 33 татарстанца

В Татарстане выявлены еще 33 случая коронавирусной инфекции. Два человека заразились за пределами республики, 31 — контактным путем.

«22 человека госпитализированы, 11 получают лечение на дому», — рассказали в пресс-службе ведомства.

20 из 33 инфицированных проживают в Казани, по два — в Челнах, Лениногорском, Нурлатском и Сармановском районе. В Альметьевском, Бавлинском, Балтасинском, Бугульминском, Высокогорском районах обнаружено по одному зараженному.

За время пандемии коронавирус был выявлен у 20 876 татарстанцев, 17 788 из них уже выздоровели.

Вакцинацию в Татарстане прошли 278 484 человека, за сутки прирост составил 4 105. Вторую дозу препарата получили 191 874 жителя РТ.