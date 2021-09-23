За сутки Covid-19 заразились 54 татарстанца

За сутки в Татарстане выявлено 54 новых случая коронавируса. Три человека заразились за пределами республики, 51 — контактным путем, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«18 человек госпитализированы, 36 получают лечение на дому», — говорится в сообщении ведомства.

Лидерами антирейтинга по заболеваемости остаются Казань и Набережные Челны — 18 и 13 случаев соответственно. На третьем месте оказался Нурлатский район с восемью, затем Тукаевский — с четырьмя. Три зараженных за сутки зарегистрировано в Аксубаевском районе, по два — в Заинском и Нижнекамском. В Актанышском, Елабужском, Лениногорском и Пестречинском за день подтвердилось по одному случаю.

Таким образом, за время пандемии коронавирус был выявлен у 26 641 жителя республики. 23 023 из них уже поправились, в том числе 39 — за прошедшие сутки.

Вакцинировались 1 068 943 татарстанца, из них вторую прививку получили 932 658.