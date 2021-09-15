За сутки Covid-19 заразились 47 татарстанцев

За прошедшие сутки в Татарстане выявлено 47 новых случаев коронавируса. Три человека заразились за пределами республики, 44 — контактным путем. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«15 человек госпитализированы, 32 получают лечение на дому», — уточнили в ведомстве.

36 из 47 зараженных проживают в Казани, трое — в Тукаевском районе. По два новых пациента выявлено в Челах, Лаишевском, Новошешминском районах, по одному — в Балтасинском и Елабужском.

Таким образом, за время пандемии вирус был выявлен у 26 213 жителей республики, из которых 22 807 уже выздоровели, в том числе 32 — за прошедшие сутки.

Вакцинацию в Татарстане прошел 1 046 391 человек, 903 568 получили обе прививки.