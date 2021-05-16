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Ру Тат
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16 мая 2021  14:40

За сутки Covid-19 заразились 32 татарстанца

За сутки Covid-19 заразились 32 татарстанца
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За прошедшие сутки в Татарстане было зарегистрировано 32 новых случая коронавируса. Один человек заразился за пределами республики, остальные — контактным путем. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«16 человек госпитализированы, 16 получают лечение на дому», — рассказали специалисты ведомства.

17 из 32 зараженных проживают в Казани, пять — в Челнах, четыре — в Зеленодольском районе. Два случая выявлены в Высокогорском районе, в Агрызском, Азнакаевском, Атнинском и Тукаевском — по одному.

За время пандемии Covid-19 был зарегистрирован у 21 010 жителей РТ. 17 980 человек выздоровели, из них девять — за прошедшие сутки.

коронавирус
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