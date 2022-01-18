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Ру Тат
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Здоровье
18 января 2022  12:46

За сутки Covid-19 заболели еще 111 татарстанцев

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За последние сутки коронавирусной инфекцией заразились еще 111 жителей Татарстана. 15 человек заболели за пределами республики, остальные контактным путем, сообщает Минздрав РТ.

«19 человек госпитализированы, 92 получают лечение на дому», — говорится в сообщении.

Из 111 случаев 63 пришлись на Казань. Далее в тройке антирейтинга Набережные Челны, где за день выявлено 20 пациентов, и Зеленодольский район с пятью. В Лаишевском районе подтвердилось четыре случая, в Елабужском и Чистопольском — по три, в Лениногорском и Тукаевском — по два. По одному новому пациенту зарегистрировано в Аксубаевском, Алексеевском, Верхнеуслонском, Заинском, Нижнекамском, Новошешминском, Нурлатском, Пестречинском, Рыбно-Слободском.

Таким образом, за время пандемии Covid-19 заразились 44 522 татарстанца, из которых 37 786 уже поправились.

#коронавирус #статистика
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