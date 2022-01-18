За сутки Covid-19 заболели еще 111 татарстанцев
За последние сутки коронавирусной инфекцией заразились еще 111 жителей Татарстана. 15 человек заболели за пределами республики, остальные контактным путем, сообщает Минздрав РТ.
«19 человек госпитализированы, 92 получают лечение на дому», — говорится в сообщении.
Из 111 случаев 63 пришлись на Казань. Далее в тройке антирейтинга Набережные Челны, где за день выявлено 20 пациентов, и Зеленодольский район с пятью. В Лаишевском районе подтвердилось четыре случая, в Елабужском и Чистопольском — по три, в Лениногорском и Тукаевском — по два. По одному новому пациенту зарегистрировано в Аксубаевском, Алексеевском, Верхнеуслонском, Заинском, Нижнекамском, Новошешминском, Нурлатском, Пестречинском, Рыбно-Слободском.
Таким образом, за время пандемии Covid-19 заразились 44 522 татарстанца, из которых 37 786 уже поправились.