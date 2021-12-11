За сутки Covid-19 подтвердился у 189 татарстанцев

В Татарстане выявлено еще 189 случаев коронавирусной инфекции. Три человека заразились за пределами республики, остальные контактным путем, сообщает Минздрав РТ.

«72 человека госпитализированы, 117 получают лечение на дому», — говорится в сообщении пресс-службы.

Из 189 случаев 60 пришлись на Казань, 27 — на Набережные Челны, 10 — на Нижнекамский район. Следом за ними по числу новых случаев расположились Чистопольский и Зеленодольский районы, где вчера было выявлено по восемь пациентов с ковид, Новошешминский — шесть, а также Бугульминский, Камско-Устьинский, Нурлатский, Спасский, Тукаевский — по пять, Высокогорский, Елабужский, Лениногорский, Пестречинский, Сабинский — по четыре. Три новых случая подтвердились в Дрожжановском и Черемшанском районах, два — в Арском, Заинском, Кайбицком, Менделеевском, Муслюмовском и Ютазинском. Еще в семи районах обнаружено по одному новому случаю.

Таким образом, с начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 40 418 зараженных вирусом. 22 771 уже поправился, в том числе 266 человек за прошедшие сутки.

Первую вакцинацию прошли 2 218 765 жителей РТ, вторую прививку получили 1 856 987 человек.