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За сутки Белгородскую область атаковали пять украинских беспилотников
Пять украинских беспилотников атаковали Белгородскую область за сутки, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Так, в селе Стрелецкое сбит беспилотник противника. Обошлось без последствий на земле.
Кроме того, в Борисовском районе на окраине хутора Цаповка с квадрокоптера сброшено взрывное устройство. Также украинские беспилотники сбиты в Грайворонском городском округе и в Краснояружском районе на окраине села Теребрено. Никто не пострадал, разрушений нет.
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В Шебекинском городском округе под артиллерийский обстрел попало село Новая Таволжанка. Также в селе с беспилотника были сброшены две гранаты. По селу Муром выпущено 3 минометных снаряда, по городу Шебекино – два гранатометных выстрела, по автомобильному пункту «Шебекино» – два минометных снаряда. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.
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