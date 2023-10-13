За сутки Белгородскую область атаковали пять украинских беспилотников

Пять украинских беспилотников атаковали Белгородскую область за сутки, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Так, в селе Стрелецкое сбит беспилотник противника. Обошлось без последствий на земле.

Кроме того, в Борисовском районе на окраине хутора Цаповка с квадрокоптера сброшено взрывное устройство. Также украинские беспилотники сбиты в Грайворонском городском округе и в Краснояружском районе на окраине села Теребрено. Никто не пострадал, разрушений нет.

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В Шебекинском городском округе под артиллерийский обстрел попало село Новая Таволжанка. Также в селе с беспилотника были сброшены две гранаты. По селу Муром выпущено 3 минометных снаряда, по городу Шебекино – два гранатометных выстрела, по автомобильному пункту «Шебекино» – два минометных снаряда. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.