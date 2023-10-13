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Руc Тат
СВО 13 октября 2023 09:37

За сутки Белгородскую область атаковали пять украинских беспилотников

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Пять украинских беспилотников атаковали Белгородскую область за сутки, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Так, в селе Стрелецкое сбит беспилотник противника. Обошлось без последствий на земле.

Кроме того, в Борисовском районе на окраине хутора Цаповка с квадрокоптера сброшено взрывное устройство. Также украинские беспилотники сбиты в Грайворонском городском округе и в Краснояружском районе на окраине села Теребрено. Никто не пострадал, разрушений нет.

В Шебекинском городском округе под артиллерийский обстрел попало село Новая Таволжанка. Также в селе с беспилотника были сброшены две гранаты. По селу Муром выпущено 3 минометных снаряда, по городу Шебекино – два гранатометных выстрела, по автомобильному пункту «Шебекино» – два минометных снаряда. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

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#спецоперация на Украине
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