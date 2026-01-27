news_header_top
Руc Тат
16+
Происшествия 27 января 2026 14:30

За сутки автоинспекторы задержали в Казани девять пьяных водителей

За прошедшие сутки на дорогах Казани автоинспекторы задержали девять пьяных водителей.

По данным ГАИ Казани, в столице произошло три аварии с пострадавшими – ранения получили четыре человека. Два ДТП произошли из-за того, что водители проигнорировали красный сигнал светофора, еще две аварии произошли из-за несоблюдения дистанции.

Всего за сутки произошло 212 ДТП. В трех случаях водители не имели водительского удостоверения.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что по статистике Госавтоинспекции Татарстана за прошлый год, доля погибших в ДТП, произошедших по вине нетрезвых водителей, составляет 12 % от общего числа погибших в ДТП – это каждый восьмой погибший.

#пьяные водители #гаи #Казань
Вкусы Татарстана в Дубае: что привезли на Gulfood в ОАЭ и что попробовал Минниханов

26 января 2026
В Казани определили победительниц конкурса «Мисс Татарстан-2026»

26 января 2026