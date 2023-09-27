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За сутки автоинспекторы поймали в РТ четверых водителей, снова севших за руль пьяными
Накануне на дорогах Татарстана задержали четырех автолюбителей, повторно севших за руль в нетрезвом состоянии. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Татарстана.
По данным ведомства, одного любителя пьяной езды задержали в Нижнекамске, еще троих – в Казани.
Госавтоинспекция напоминает: за управление транспортным средством в нетрезвом виде предусмотрен штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении – лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Автоинспекторы призывают всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД.
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