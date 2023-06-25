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За сутки автоинспекторы Казани поймали 9 пьяных водителей
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Накануне, в день празднования Сабантуя, автоинспекторы Казани поймали 9 водителей, управлявших транспортными средствами с признаками алкогольного опьянения, сообщает Госавтоинспекция Казани.
Как отметили в ведомстве, всего 24 июня поступило 101 сообщение о ДТП. Никто не пострадал.
Кроме того, в отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставлено 2 человека.
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