За сутки автоинспекторы Казани поймали 9 пьяных водителей

Накануне, в день празднования Сабантуя, автоинспекторы Казани поймали 9 водителей, управлявших транспортными средствами с признаками алкогольного опьянения, сообщает Госавтоинспекция Казани.

Как отметили в ведомстве, всего 24 июня поступило 101 сообщение о ДТП. Никто не пострадал.

Кроме того, в отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставлено 2 человека.