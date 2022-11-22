За сутки 90 татарстанцев заразились коронавирусом

За последние сутки в Татарстане выявили 90 случаев заражения коронавирусом, тогда как днем ранее было выявлено 95 случаев Covid-19. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

Госпитализация потребовалась 26 жителям республики, тогда как за предшествующий день в больницы были доставлены десять пациентов.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 189 907 татарстанцев. При этом выздоровели 186 969 жителей республики, в том числе 109 — за последние сутки (за день до этого стало известно о 73 излечившихся больных).

В регионе за сутки официально не зарегистрировано ни одного умершего от коронавируса. Соответственно, общее число признанных скончавшимися от Covid-19 в РТ равняется 2006 (в последний раз информация о летальных исходах появлялась 13 ноября).

Стоит отметить, что Росстат еще в октябре перестал публиковать свои данные о смертях от SARS-CoV-2, в большинстве случаев отличавшиеся от региональных в большую сторону.