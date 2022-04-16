За сутки 247 татарстанцев заболели коронавирусом

В Татарстане еще 247 человек заболели коронавирусом, 19 человек были госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Детей до 18 лет [среди новых случаев Covid-19] — 11 человек», — уточнили в ведомстве.

Больше всего случаев зарегистрировано в Казани — 62. В Челнах выявили 19 зараженных, в Альметьевском и Нижнекамском районах — по 21, в Зеленодольском — 17, Лениногорском и Чистопольском — по 12.

Всего с начала пандемии в республике заболели 141 370 человек, выздоровели 135 229 (+250 за последние сутки).

За минувшие сутки 759 татарстанцев привились от коронавируса, всего привитых 2,5 млн человек, из которых 1,9 млн получили оба компонента вакцины.