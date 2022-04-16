news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
16 апреля 2022  17:00

За сутки 247 татарстанцев заболели коронавирусом

news_top_970_100

В Татарстане еще 247 человек заболели коронавирусом, 19 человек были госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ. 

«Детей до 18 лет [среди новых случаев Covid-19] — 11 человек», — уточнили в ведомстве. 

Больше всего случаев зарегистрировано в Казани — 62. В Челнах выявили 19 зараженных, в Альметьевском и Нижнекамском районах — по 21, в Зеленодольском — 17, Лениногорском и Чистопольском — по 12. 

Всего с начала пандемии в республике заболели 141 370 человек, выздоровели 135 229 (+250 за последние сутки). 

За минувшие сутки 759 татарстанцев привились от коронавируса, всего привитых 2,5 млн человек, из которых 1,9 млн получили оба компонента вакцины.

#коронавирус
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное