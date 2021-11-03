За сутки 12 жителей Татарстана скончались от коронавируса

За последние сутки в Татарстане 12 человек умерли от новой коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии жертвами коронавируса стали 1019 татарстанцев.

«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован», — сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Среди умерших — пятеро татарстанцев 1941, 1949, 1955, 1960, 1971 годов рождения, а также пять жительниц республики 1937, 1932, 1933, 1967, 1984 годов рождения и две татарстанки 1958 года рождения.