За шум от бытовой техники в неположенное время можно получить штраф

Жители многоквартирных домов могут столкнуться с административными штрафами за нарушение режима тишины, если бытовая техника, такая как пылесос или стиральная машина, работает в неподходящее время суток. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров, его слова приводит РИА Новости.

Он уточнил, что если уровень шума от бытовых приборов превышает допустимые нормы, это может быть признано нарушением и повлечь за собой штраф. По словам Машарова, в Госдуме сейчас рассматривается федеральный закон о тишине, который предполагает введение единых правил для всей страны.

В числе нововведений – запрет на шум с 23:00 до 07:00, дневной «тихий час» с 13:00 до 15:00, а также ограничения на проведение ремонтных работ с 09:00 до 19:00 по будням. Законопроект пока находится на стадии обсуждения.

Машаров напомнил, что к источникам шума могут относиться не только ремонт, громкая музыка и звуки телевизора, но и лай собак, мяуканье кошек, шум от техники, громкие разговоры, крики, вечеринки и конфликты между соседями. Нарушения тишины подпадают под статью 6.4 КоАП РФ и влекут административную ответственность.

Так, физические лица могут быть оштрафованы на сумму от 500 до 1 000 рублей, должностные – от 1 000 до 2 000 рублей. Индивидуальным предпринимателям грозит штраф до 2 000 рублей и возможная приостановка деятельности до 90 суток. Юридические лица могут получить штраф от 10 000 до 20 000 рублей с аналогичной приостановкой деятельности.

Кроме того, Машаров отметил, что пострадавшие от шума соседи вправе обращаться не только в полицию или управляющую компанию, но и подавать иск в суд для взыскания компенсации морального вреда.

Он также подчеркнул, что хотя в федеральном КоАП РФ отсутствует прямой запрет на нарушение тишины, предусмотрена ответственность за превышение санитарных норм по уровню шума, и такие ограничения действуют во многих регионах России.