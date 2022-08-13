За шум мотоциклов и машин водителей будут штрафовать на 100 тыс. рублей

В сентябре в Госдуму внесут законопроект об увеличении штрафов до 100 тыс. рублей за шум от мотоциклов и машин. Действующее наказание в 500 рублей нарушителей не останавливает, уверены авторы инициативы – члены фракции «Новые люди».

«Мы планируем создать рабочую группу, чтобы в рамках работы Госдумы обсудить все правовые коллизии, которые могут возникнуть», – пояснил ТАСС председатель думского комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин.

Принятие закона поможет решить проблему с шумом от транспорта, предельный уровень которого на сегодня составляет 96 децибел. «Необходимо снизить [нормативный уровень шума] для машин и мотоциклов до 68 децибел», – уверен Демин.

100 тыс. рублей – это штраф за первое нарушение, при повторном депутаты предлагают отправлять машину или мотоцикл на штрафстоянку на срок до трех месяцев.