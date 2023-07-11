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Елабужские школы получат гранты главы района за «стобальников» по результатам ЕГЭ
По итогам результатов сдачи ЕГЭ школы елабужского района будут отмечены грантами главы. Об этом сообщил сегодня мэр города Рустем Нуриев на аппаратном совещании в администрации района.
Распоряжение о подготовке системы распределения грантов школам за лучшие показатели выпускников должен будет подготовить в ближайшее время исполнительный комитет района.
Всего единый госэкзамен в этом году сдавали 354 выпускника общеобразовательных заведений района. Из них 100 баллов набрали двое – выпускник «Университетской» школы Елабуги и 10-го лицея.
Отметим, что активность школьников со стороны муниципалитета поддерживается и другими грантами. К примеру, за участие в обще районной спартакиаде «Веселые старты» в прошлом году школы-победители получили 6 млн рублей из местного бюджета. Эти средства учреждения направили на приобретение необходимого инвентаря и оборудования. А победители олимпиад традиционно получают «стипендии главы».
Выпускники 9 классов, выбирающие профессию учителя начальных классов, после конкурсного отбора получают возможность пройти обучение в колледже, за счет муниципального бюджета.
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