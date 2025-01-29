За сто дней до 80-летия Победы волонтеры запускают приуроченные к нему проекты

Фото: may9.ru

Сегодня, 29 января, за сто дней до даты, когда будет отмечаться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» совместно с партнерскими организациями запускает проекты, приуроченные к этой юбилейной дате.

В ходе пресс-конференции участники движения анонсируют начало регистрации на все проекты, связанные с 80-летием Победы.

С 2015 года движение проводит всероссийский конкурс «Послы Победы». Его финалисты приедут в Москву для участия в организации праздничных мероприятий 9 Мая и волонтерского сопровождения парада Победы на Красной площади.

В свою очередь инициатива «Внуки Победы. Калининград» соберет в столице Калининградской области потомков участников Восточно-Прусской стратегической наступательной операции.

Для проживающих за рубежом соотечественников и иностранных граждан, которые заняты сохранением исторической памяти и выполнят условия конкурсного отбора, будет предусмотрена возможность участия и в других всероссийских и международных событиях года 80-летия Победы.

В свою очередь министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков опубликовал видео, посвященное 80-летию Победы, и напомнил, что до памятной даты остается сто дней.

«29 января 2025 года. До 80-летия Победы 100 дней. Мы с почтением, трепетом, глубоким уважением к ветеранам чтим подвиг героев, храним нашу историю и бережно передаем ее детям и молодежи. Я помню! Я горжусь! Мин хәтерлим! Мин горурланам!» – написал в своем Telegram-канале министр.

Садыков также поблагодарил блогеров из продюсерского центра «Инсайт. Люди» за проникновенное чтение в видео и за совместные проекты для молодежи.

Видео: t.me/Rinat_Sadykov_Minmol.