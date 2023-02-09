За срочную службу при поступлении в вузы и колледжи будут начислять дополнительные баллы

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Госдума единогласно приняла в первом чтении законопроект Единой России об учете срочной службы в армии при поступлении в вузы и колледжи, сообщается в телеграм-канале «Единой России». Механизм будет действовать по тому же принципу, который позволяет начислять баллы абитуриентам за спортивные достижения, волонтерскую деятельность и победы в олимпиадах.

Ранее сообщалось, что законопроект поддержало Правительство РФ. Причем срочная служба будет давать дополнительные баллы при поступлении в любой вуз или колледж, не только военного профиля, и по всем программам обучения, включая магистратуру.

«Служба в армии – это показатель отношения к государству, к Родине, своей земле и ее жителям. При обсуждении законопроекта мы слышали только положительные отзывы о том, что он будет мотивировать молодежь и показывать ответное отношение со стороны государства», – отметила первый зампред комитета Госдумы по образованию Алена Аршинова.

Количество баллов, которые будут начислять абитуриентам, еще будет утверждаться, однако авторы инициативы настаивают, что добавлять срочникам следует не менее 10 баллов, пояснила Аршинова.

«Конечно, хотелось бы увидеть это в нормативных актах, в том числе – в актах университетов», – добавила она.