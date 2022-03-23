«Za справедливый миропорядок»: Союз женщин России поддержал операцию на Украине

Сегодня Русскому миру объявлена жесточайшая война: информационная, санкционная, культурная, скрытая бактериологическая, звучат призывы к насилию против россиян. Донбасс первым восстал против фашизма, возрождающегося нацизма, бандеровщины, насаждаемых киевским режимом при поддержке Запада, который активно «накачивает оружием» Украину. Об этом говорится в официальном обращении Общероссийской общественно-государственной организации Союз женщин России.

«8 лет киевские неонацисты осуществляют геноцид против русских и русскоязычных жителей Донбасса, взрывают жилые дома, школы, детские сады, больницы, убивают, калечат мирных граждан, только за то, что они хотят говорить на родном русском языке, жить согласно своим традициям, своей культуре.

Гибнут ни в чем неповинные дети. Свидетельство тому - Аллея Ангелов - скорбный памятник детишкам, погибшим от рук нацистов. Самому маленькому из них не исполнилось и года. Восьмилетние дети Донбасса вообще не знают, что такое мир. С 2014 года более 22 тысяч человек, в том числе около 2,4 тыс. несовершеннолетних, были признаны потерпевшими от карательных операций Киева. Киевский режим стал реальной угрозой для России, для славянского мира, для всего человечества. Именно поэтому СоюZ женщин России поддерживает решение, нацеленное на защиту Донбасса от геноцида и террора, на демилитаризацию и денацификацию Украины.

Мы не можем допустить, чтобы война стояла у нашего порога, не имеем морального права оставить в беде наших братьев и сестер Донбасса. Мы выступаем Za равноправный, справедливый миропорядок. Мы уверены, мир очнется и виновники неслыханных, чудовищных злодеяний, предстанут перед праведным судом.

Пусть наше Обращение встать на защиту правды и справедливости, на защиту и спасение России и братского Донбасса от рабства и позора, проZVучит во всем мире. Наша сила V единстве, от нас с вами зависит наша свобода, судьба наших любимых - наших детей, братьев, мужей, нашей Родины», - говорится в обращении.