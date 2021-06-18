За спокойствием в мегаполис: топ мест для отдыха, не выезжая из Казани

За первые недели лета аналитики МегаФона зафиксировали двукратный рост интернет-трафика в популярных местах отдыха Казани.

Пока столбики термометров держат отметку выше 20 градусов, жители и гости Казани, вооружившись гаджетами, отправились гулять в парки. Одни приходят на открытые площадки, чтобы заняться спортом, а другие — поболеть за любимую сборную, посмотреть интересное кино или снять короткое видео для соцсетей.

С начала июня в скверах и парках Казани абоненты оператора успели скачать более 180 ТБ информации и проговорить около 5 миллионов минут. Под открытым небом смотрели и делились видео на YouTube, в Instagram и ТикТок, посещали онлайн-кинотеатры: «МегаФон ТВ», «Кинопоиск» и «IVI». Более 20% мобильного времени провели за общением в социальных сетях и мессенджерах, отдав предпочтение ВКонтакте, Instagram, WhatsApp и Telegram. Виртуальные мероприятия сосредоточились в Zoom.

Наиболее активную онлайн жизнь ведут в районе Парка Тысячелетия. На селфи с зилантом и видео вблизи набережной озера Нижний Кабан ежедневно расходуют более 2 ТБ интернет-трафика. Отсюда же чаще звонят, но телефонные разговоры только по делу и в среднем длятся меньше минуты.

Бульвар «Белые Цветы» идеально подходит для пешеходных и велосипедных прогулок, а разнообразные игровые площадки привлекают посетителей с детьми и любителей интернет-серфинга. Здесь, благодаря теплым дням в июне, горожане загрузили столько информации, что ее хватило бы на 500 тысяч роликов для ТикТок.

Парк «Черное озеро» — тоже излюбленное место отдыха горожан. Несмотря на то, что в нем продолжаются работы по благоустройству, зеленый уголок притягивает в обеденный перерыв, вечером и в выходные дни тех, кто устал от бешеного ритма и суеты. С начала лета рядом с парком скачали порядка 19 ТБ данных, что сопоставимо с 5 миллионами книг в формате FB2.

«Не только погода побуждает жителей и гостей Казани выходить из дома. Благодаря высоким мобильным скоростям пребывание на свежем воздухе становится еще и продуктивным, особенно для тех, кто совмещает это время с работой или учебой. Все скверы и парки Казани обеспечены высокоскоростным интернетом, посетители могут использовать его возможности без перебоев во время прогулок и не зависеть от домашнего роутера», — отметил технический руководитель МегаФона в Татарстане Виталий Дубов.

Прогуливаются в компании телефонного собеседника предпочитают на бульваре «Белые Цветы», в экстрим-парке «Урам» и около фонтана в парке «Крылья Советов». За первые недели июня абоненты МегаФона проговорили около 2 миллионов минут в этих локациях.

*При расчетах использовались данные за 2019-2021 гг..