За сплетни может грозить тюремный срок – юрист

За распространение недостоверных слухов россиянам может грозить не только крупный денежный штраф, но и уголовное наказание вплоть до лишения свободы. Об этом сообщил юрист Алексей Петропольский. По его словам, наиболее распространённым основанием для привлечения к ответственности в подобных ситуациях становится клевета.

Специалист пояснил, что для наступления уголовной ответственности необходимо наличие двух обстоятельств. Во-первых, распространяемая информация должна быть заведомо ложной, то есть человек осознаёт её недостоверность, но намеренно передаёт другим. Во-вторых, содержание слухов должно затрагивать интересы, защищаемые уголовным законодательством, в частности честь и репутацию определённого гражданина либо общественную безопасность.

«Самый частый случай – клевета по статье 128.1 УК, то есть заведомо ложные сведения, порочащие конкретного человека. В разговоре наедине или в узком кругу это штраф до 500 тысяч рублей или обязательные работы», – сказал Петропольский в беседе с «Абзацем».

При публичном распространении клеветнических сведений, в том числе через социальные сети, интернет-площадки и мессенджеры, размер денежного взыскания может увеличиться до одного миллиона рублей.

Отдельно юрист обратил внимание на случаи, когда человека безосновательно обвиняют в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. В такой ситуации последствия могут оказаться значительно серьёзнее: максимальное наказание предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, Алексей Петропольский напомнил об ответственности за распространение заведомо ложных сообщений об обстоятельствах, представляющих угрозу для жизни и безопасности граждан. Речь, в частности, идёт о вымышленных сведениях о возможных катастрофах, эпидемиях и чрезвычайных происшествиях.