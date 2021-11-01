За спасение ребенка из-под колес авто курсант из Казани получила госнаграду

Торжественную церемонию вручения государственных и ведомственных наград сотрудникам органов внутренних дел за мужество и героизм, проявленные при спасении погибавших провел сегодня министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

Госнаград удостоились 30 сотрудников внутренних дел. Среди награжденных – курсант Казанского юридического института МВД России рядовой полиции Екатерина Кинчина. В феврале этого года девушка спасла малыша, который выбежал на дорогу перед авто. Курсант оттолкнула ребенка, приняв основной удар на себя.