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Общество 14 октября 2024 14:43

За сокрытие номеров автомобиля будут лишать прав на срок до 1,5 лет

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит наказание в виде лишения водительских прав на срок до полутора лет за использование устройств, позволяющих скрывать государственные номера автомобилей. Информация об этом документе опубликована на официальном сайте правовых актов.

Ранее водители, которые управляли транспортными средствами с грязными или неразборчивыми номерами, могли получить предупреждение или штраф в размере 500 рублей. За езду без номеров, их сокрытие или преднамеренное изменение водитель подвергался лишению прав на срок от 1 до 3 месяцев или штрафу в размере 5 тысяч рублей. За установку поддельных номеров также предусматривался штраф в 2,5 тысячи рублей, а за управление с такими номерами — лишение прав на срок от полугода до года.

Согласно новому закону, повышаются меры административной ответственности за управление транспортом, если номера оснащены устройствами, затрудняющими их идентификацию. Наказание за данное правонарушение включает лишение прав на срок от одного года до полутора лет и конфискацию этих устройств. Также предусмотрено лишение прав за повторное управление без номеров или с использованием скрывающих материалов, передает РИА Новости.

#водители
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