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Происшествия
12 апреля 2022  12:21
Елена Саляхова

За сокрытие доходов от налоговой в РТ в 2021 году с госслужбы уволили шесть человек

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В 2021 году за сокрытие своих доходов от налоговой с госслужбы были уволены шесть татарстанцев. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил главный советник отдела антикоррупционных проверок Управления Президента Татарстана по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов.

Стоит отметить, что увольнение – самая строгая дисциплинарная мера в отношении сотрудников. Однако, число госслужащих уволенных в связи с утратой доверия, выросло в два раза, отметил Рахимов.

«Если в 2021 году в связи с утратой доверия в Татарстане было уволено шесть человек, то в 2020 году – три. Такой двукратный рост, конечно же, настораживает», – добавил Рахимов.

В числе уволенных оказались депутаты органов местного самоуправления, государственные и муниципальные  служащие.

#госслужба #антикоррупционная политика
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