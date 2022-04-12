За сокрытие доходов от налоговой в РТ в 2021 году с госслужбы уволили шесть человек

В 2021 году за сокрытие своих доходов от налоговой с госслужбы были уволены шесть татарстанцев. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил главный советник отдела антикоррупционных проверок Управления Президента Татарстана по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов.

Стоит отметить, что увольнение – самая строгая дисциплинарная мера в отношении сотрудников. Однако, число госслужащих уволенных в связи с утратой доверия, выросло в два раза, отметил Рахимов.

«Если в 2021 году в связи с утратой доверия в Татарстане было уволено шесть человек, то в 2020 году – три. Такой двукратный рост, конечно же, настораживает», – добавил Рахимов.

В числе уволенных оказались депутаты органов местного самоуправления, государственные и муниципальные служащие.