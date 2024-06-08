«За содействие СВО»: бойцы наградили волонтера из Нурлата

В 2022 году Зиннур Мутагиров выручил волонтеров Нурлата и повез гуманитарную помощь на своем грузовике. С тех пор он ездит на передовую регулярно. За его плечами уже 18 поездок.

Зиннур Мутагиров стал руководителем нурлатского отделения «Боевого братства». Он всегда на связи с бойцами, привозит им гуманитарную помощь, вручает посылки лично в руки. От полка 1233 был награжден благодарственным письмом «За содействие СВО».

Однажды он повез внедорожники, подаренные певцом Фирдусом Тямаевым. Одна из машин сломалась по дороге. Причину поломки в сервисах не нашли, в итоге помог сослуживец Мутагирова, с которым мужчина прошел Чеченскую кампанию.

«Ночью заехали в Волгоград. К сожалению, ничего не нашли. Звонили в другие города. Потом я позвонил служаку, с которым мы не виделись 27 лет. Он нас встретил, загнал на ремонт этот автомобиль и за свой счет отремонтировал автомобиль „Нива“», – рассказал руководитель «Боевого братства».

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых – создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

117. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону