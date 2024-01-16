Вылет самолета из Казани в Уфу задерживается на восемь часов

По предварительным данным 16 января года произошла задержка рейса Казань - Уфа. Вылет был отложен с 14:15 до 22:20 из-за задержки прибытия воздушного судна из другого рейса, сообщили в пресс-службе Татарской транспортной прокуратуры.

На рейс зарегистрировано 67 пассажиров. На время ожидания вылета авиакомпания предоставит пассажирам услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.

В аэропорт выехал помощник Татарского транспортного прокурора. Соблюдение прав пассажиров находится на контроле транспортной прокуратуры.

В случае нарушений законодательства пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору Приволжской транспортной прокуратуры по номеру +7 (910) 796-59-45.