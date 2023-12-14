За соблюдением ПДД на татарстанском участке трассы М12 будет следить спецбатальон ДПС

Для участка трассы М12, который проходит по Татарстану, будет выделен специальный батальон ДПС из 25 человек. Об этом на заседании Комиссии по безопасности дорожного движения в Кабинете Министров РТ рассказал глава МВД по Татарстану Артем Хохорин.

«В ближайшее время планируется полное открытие движения по трассе М12. С нашей стороны для повышения контроля за дорожной безопасностью принято решение об увеличении штата отдельного специального батальона ДПС на 25 единиц», – сказал он.

Общая протяженность трассы М12 — 810 км. Она пройдет по территории Московской, Владимирской и Нижегородской областей, Чувашии и Татарстана. Длина автомагистрали в нашей республике составит 142 км, в том числе восьмого этапа — 70 км. На всей дороге будет 323 искусственных сооружения — мостов, путепроводов, тоннелей, биопереходов, включая 76 — в Татарстане. На восьмом этапе их — 41.