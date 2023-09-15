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Руc Тат
Происшествия 15 сентября 2023 09:11

За смс-рассылку банк в Татарстане получил штраф в 350 тысяч рублей

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За смс-спам банк в Татарстане привлекли к ответственности и обязали выплатить штраф в размере 350 тысяч рублей. Об этом с ообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.

Как выяснилось, сотрудники банка отрпавляли должнику минимум три сообщения в день с напоминанием о необходимости погашения долга. Тогда мужчина обратился к приставам.

Изучив материалы дела, судебные приставы выявили нарушения со стороны кредитной организации. Оказалось, в адрес татарстанца поступало от 3-х до 5-ти сообщений в день, при установленной норме не более 2-х сообщений.

В результате банк был привлечен к ответственности в виде административного штрафа в размере 350 тысяч руб.

В ведомстве рекомендуют : если коллектор звонит слишком часто или в ночное время, для подтверждения данного факта необходимо точно указать время звонков , а впоследствии приобщить распечатку, полученную от сотового оператора. При личной встрече попросить коллекторов предъявлять документы. Желательно, чтобы свидетелем вашего разговора стали посторонние люди ,например, соседи, это в дальнейшем позволит доказать факт противоправных действий со стороны коллектора.

#судебные приставы #коллекторы
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