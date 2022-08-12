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Ру Тат
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Экология
12 августа 2022  04:13
Наталья Рыбакова

Татарстанца оштрафовали за слив нечистот в реку Черную

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Факт сброса сточных вод из канализационного люка в реку Черную выявили экологи в Татарстане. Сообщение поступило от жителей Азнакаево по горячей линии, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Инспекторы Приикского территориального управления и специалисты лаборатории выехали на место. В ходе обследования территории факт сброса сточных вод подтвердился», — сказано в сообщении. 

Экологи взяли пробы природной воды. По результатам проведенного анализа они выявили превышения ПДК по хлорид ионам в два раза. В адрес местного жителя, допустившего нарушение природоохранного законодательства, направлено предостережение. Сейчас нарушение устранено, ведутся работы по реконструкции канализационных сетей. Виновный выплатит штраф в размере более 16 тыс. рублей.

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