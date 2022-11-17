news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экология
17 ноября 2022  02:47
Наталья Рыбакова

За слив нечистот из «КАМАЗа» на дорогу экологи оштрафовали жителя Арска

news_top_970_100

При въезде в Арск татарстанские экологи выявили сброс жидких отходов. Нарушителем оказался один из горожан, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«В ходе мониторинга Арского района инспекторы выявили незаконный сброс жидких отходов на дорогу при въезде в Арск. Виновником оказался водитель „КАМАЗа“, который слил 5 кубометров жидких отходов на почву», — сказано в сообщении.

Для выяснения собственника автотранспорта был направлен запрос в отдел МВД России по Арскому району.  Нанесенный ущерб почве оценивается в 6,4 тыс. рублей. Виновник заплатил штраф в полном размере.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100