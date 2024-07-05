За «синими воротничками» – за рубеж: как Татарстан ищет спасение от кадрового голода

Эльмира Зарипова: «На сегодняшний день на рынке труда Татарстана представлено более 60 тыс. вакансий. На каждого безработного жителя региона условно приходится до 17 вакансий» Фото: предоставлено «Татмедиа»

Издержки промышленного роста

Рост экономики Татарстана вызвал острый дефицит кадров.

«На сегодняшний день на рынке труда Татарстана представлено более 60 тыс. вакансий. На каждого безработного жителя региона условно приходится до 17 вакансий. Много вакансий в машино- и автомобилестроении. На втором месте — вакансии, связанные со строительством. На строительную отрасль сегодня приходится порядка 12 тыс. предложений. Далее идут отрасли здравоохранения и образования», – сообщила на днях министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова в прямом эфире, организованном Центром управления регионом РТ.

При этом структура кадрового голода неоднородная – если с малоквалифицированными работниками еще можно как-то договориться (их на рынке труда больше), то самый острый дефицит – это квалифицированные и высококвалифицированные работники. Те, кого обычно называют синими воротничками.

Самый острый дефицит – это квалифицированные и высококвалифицированные работники. Те, кого обычно называют синими воротничками Фото: предоставлено «Татмедиа»

К сожалению, количество таких «синих воротничков» в Татарстане упирается в совершенно естественные границы. Что особенно остро ощущается, когда многие промышленные предприятия стараются выйти на полную загрузку своих мощностей.

Задача непростая и требует нетривиалььных решений. Одно из них – поиск соответствующих трудовых ресурсов не только в соседних регионах (которые испытывают точно такие же трудности, ведь экономика России на подъеме), но и в других странах.

Для решения проблемы кадрового голода в Узбекистан отправилась представительная делегация из Татарстана Фото: предоставлено «Татмедиа»

Десант татарстанцев в Узбекистан

Для решения проблемы кадрового голода в Узбекистан отправилась представительная делегация из Татарстана, в составе которой главы Минтруда РТ Эльмира Зарипова и Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин, представители татарстанских предприятий.

Основная цель визита — привлечение на работу в Татарстан выпускников средних специальных учебных заведений Узбекистана, профориентация и подготовка специалистов. Как видим, приехали за квалифицированными трудовыми кадрами.

В переговорах с татарстанской делегацией на узбекской земле приняли участие заместитель министра высшего образования, науки и инноваций Узбекистана Шахрух Далиев, директор Агентства по внешней трудовой миграции Узбекистана Жахонгир Хидайходжайев и другие.

В переговорах с татарстанской делегацией на узбекской земле приняли участие Шахрух Далиев, Жахонгир Хидайходжайев и другие Фото: предоставлено «Татмедиа»

По словам министра занятости и трудовых отношений РУ Раъно Турдибоевой, в республике ведется работа по внедрению системы безопасной трудовой миграции, защиты прав мигрантов и предвыездной подготовки. Заключено 16 соглашений с компаниями Татарстана, с 2021 по 2024 год в Татарстане трудоустроено более 6 тысяч узбекских граждан. Крупные партнеры, такие как КАМАЗ, активно участвуют в процессе. В планах — расширение программ обучения, создание образовательных центров, развитие инфраструктуры поддержки мигрантов.

Нужны молодые ребята с русским языком

Как отметила Эльмира Зарипова, Татарстан после внесения предложений о сотрудничестве рассчитывает на скорейшее подписание соглашений между работодателями и Агентством по внешней трудовой миграции Узбекистана. Принять соответствующие соглашения можно уже в рамках ответного визита делегации Узбекистана, который запланирован для осмотра организаций среднего профессионального звена в Татарстане.

Как отметила Эльмира Зарипова, Татарстан после внесения предложений о сотрудничестве рассчитывает на скорейшее подписание соглашений между работодателями и Агентством по внешней трудовой миграции Узбекистана Фото: предоставлено «Татмедиа»

Зарипова также назвала отрасли, которые наиболее остро нуждаются в специалистах. Так, в строительстве не хватает мастеров общестроительных работ, машинистов — специалистов по теплоснабжению, сварщиков, электромонтажников, кровельщиков; в машиностроении — токарей-универсалов, фрезеровщиков-универсалов; в транспортной сфере — водителей городского транспорта — порядка тысячи человек.

«Сегодня мы заинтересованы в специалистах, выпускниках, и, конечно же, мы заинтересованы в молодых ребятах, которые сегодня обучаются в школах с русским языком, для того чтобы они стали студентами наших 47 базовых ресурсных центров, которые на территории республики осуществляют подготовку по среднему профессиональному звену», – подчеркнула Зарипова.

Ильсур Хадиуллин заявил, что на создание ресурсных центров, оснащение лабораторий современным оборудованием республика выделила более 9 млрд рублей. И ежегодно инвестиции составляют полутора миллиардов рублей.

Также он рассказал об организациях машиностроительного и строительного профиля, действующих в регионе. Так, в первой сфере подготовка осуществляется в 28 ресурсных центрах, в которых в целом обучаются 7 тысяч студентов.

Ильсур Хадиуллин заявил, что на создание ресурсных центров, оснащение лабораторий современным оборудованием республика выделила более 9 млрд рублей Фото: предоставлено «Татмедиа»

В стройотрасли открыты 25 ресурсных центров. Общее количество студентов — 5 тысяч человек.

Глава Минобрнауки РТ обратил внимание, что на базе ресурсных центров организовано дуальное обучение, и назвал его развитие приоритетным направлением. При такой системе студенты днем работают на предприятиях, а в послеобеденное время учатся.

В чем привлекательность предложения от Татарстана?

Татарстан сделал довольно интересное предложение для молодых граждан Узбекистана. Помимо возможности получения среднего профессионального образования на довольно высоком уровне, для молодых узбеков привлекательны дальнейшие перспективы трудоустройства в России.

Так, например, на встрече заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан Айрат Садыков рассказал об условиях труда на отраслевых предприятиях региона, а также условиях приема на работу.

«На сегодняшний день потребность отрасли составляет около 2000 человек. Средняя заработная плата у нас, если перевести в доллары, 570 долларов. При этом на 18% в год она растет», – рассказал Садыков.

Айрат Садыков рассказал об условиях труда на отраслевых предприятиях региона, а также условиях приема на работу Фото: предоставлено «Татмедиа»

Новые сотрудники могут рассчитывать на обучение или переобучение, помощь в оформлении патента. Социальный пакет сотрудника включает в себя: оплачиваемый отпуск, добровольное медицинское страхование, а также решение юридических, организационных вопросов и предоставление жилья.

По версии журнала CEOWORLD, Узбекистан занял 119-е место в мировом рейтинге по среднемесячной заработной плате. Средняя зарплата в стране составляет 351 доллар. Предложения работодателей в Татарстане, получается намного выше.

Еще одна особенность Узбекистана – высокий уровень молодежи в возрастном составе населения – около 60% населения Узбекистана составляют люди в возрасте до 30 лет. Население Узбекистана на 22 апреля 2024 года, по данным Государственного комитета по статистике Республики Узбекистан, составило 37 млн человек. Налицо огромная масса молодых жителей республики, которым тесен местный рынок труда. И предложение от Татарстана здесь ложится на готовую почву.

Кроме того, Татарстан и Узбекистан очень близки – отношения между республиками давние. Еще в 1992 году в Узбекистане было открыто Постоянное представительство Татарстана, в 1997 году в Казани появилось Генеральное консульство Узбекистана. Сейчас республики связывают прямые авиарейсы.

Для Татарстана Узбекистан не только стратегический партнер, но и братская республика. У народов республик общие культурные, религиозные и языковые корни, что позволяет лучше понимать друг друга. В Узбекистане сегодня проживает около 300 тысяч татар. Это самая многочисленная зарубежная татарская диаспора. В Татарстане же на сегодняшний день проживает более 14 тысяч граждан Узбекистана.

Но есть и некоторые проблемы – молодое население Узбекистана плохо владеет русским языком Фото: предоставлено «Татмедиа»

Языковой барьер

Но есть и некоторые проблемы – молодое население Узбекистана плохо владеет русским языком. В законе Узбекистана «О государственном языке», принятом в 1989 году, узбекский язык был объявлен государственным, а русский определялся как язык межнационального общения. В новой редакции этого закона 1995 года и в поправках к нему 2004 года о русском языке уже не говорится ничего.

После распада СССР более чем в два раза уменьшилось число школ с русским языком обучения. Из-за этого сельская молодежь моложе 18 лет очень плохо владеет русским. В национальных школах Узбекистана русский язык изучают лишь 2 часа в неделю (столько же часов выделяется на изучение государственного языка в русских школах).

Понятно, что такое состояние дел в языковой сфере существенно осложняет предлагаемую Татарстаном схему для обучения и трудоустройства молодых узбеков в России. Поэтому был сделан акцент на заинтересованности Татарстана в молодых ребятах, которые сегодня обучаются в школах с русским языком. Наверное, если идти дальше, то можно попытаться организовать языковые школы в Татарстане для прибывающих граждан Узбекистана, чтобы устранить это препятствие.

Кстати, массовое привлечение мигрантов на работу в промышленности республики уже было. Так, например, в период карантинных ограничений 2020 года на КАМАЗе пришлось отправить на удаленную работу 1900 человек пенсионного возраста старше 60 лет. Те из них, кто работал на конвейере, по сути, оказались в вынужденном отпуске. В итоге половина из отправленных на карантин не вернулись к работе на предприятии после снятия ограничений весной 2021 года, заявлял гендиректор предприятия Сергей Когогин.

Чтобы закрыть брешь в кадрах, автоконцерн завез мигрантов из Узбекистана. На конец октября 2023 года на «КАМАЗе» было оформлено 969 граждан Узбекистана. В структуре компании создан специальный отдел, который занимается адаптацией мигрантов. Таким образом, ситуацию с кадровым голодом на автопредприятии удалось существенно смягчить. Завоз работников из Узбекистана полностью себя оправдал.

Эльмира Зарипова сообщила журналистам, что делегации договорились о заключении двусторонних соглашений с Агентством по вопросам трудовой миграции Республики Узбекистан Фото: предоставлено «Татмедиа»

Общие точки соприкосновения

Эльмира Зарипова сообщила журналистам, что делегации договорились о заключении двусторонних соглашений с Агентством по вопросам трудовой миграции Республики Узбекистан, а также о том, чтобы подготовка кадров осуществлялась непосредственно на территории Республики Татарстан.

В Узбекистане активно развиваются русскоязычные школы. Поэтому, отметила глава Минтруда РТ, Татарстан заинтересован в привлечении кадров еще со школьной скамьи — чтобы затем выпускники продолжали учебу в татарстанских колледжах и ресурсных центрах.

Первый замминистра образования Узбекистана Шохрух Далиев отметил, что в рамках беседы поднимались вопросы подготовки кадров среднего звена, обеспечения трудоустройства молодежи на производственных предприятиях, организация филиалов профессиональных образовательных учреждений и другие.

Шохрух Далиев: «Мы договорились, что все эти вопросы будем прорабатывать, выстраивать общие точки соприкосновения, докладывать руководствам своих стран и после этого уже принимать окончательные решения» Фото: предоставлено «Татмедиа»

«Мы договорились, что все эти вопросы будем прорабатывать, выстраивать общие точки соприкосновения, докладывать руководствам своих стран и после этого уже принимать окончательные решения. Вообще считаем, что тот положительный опыт, который существует как и в Республике Узбекистан, так и в Республике Татарстан, выводит на практическую плоскость наше взаимодействие по многим векторам наших работ. И думаю, что ознакомление с нашими образовательными учреждениями в ходе визита в Самаркандскую область, в Навоийскую, Бухарскую также послужит серьезным подспорьем, для того чтобы мы могли взаимодействовать, глубже сотрудничать, ну и, соответственно, давать качественные современные знания нашей молодежи», — подытожил он.

Так что у перспектив сотрудничества Татарстана и Узбекистана по трудовым ресурсам большое будущее.