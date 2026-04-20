Экономика 20 апреля 2026 12:57

За шесть ярмарочных дней в РТ фермеры реализовали продукцию на 552 млн рублей

За шесть ярмарочных дней в Татарстане фермеры реализовали сельскохозяйственную продукцию на сумму 552,6 млн рублей, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Всего на ярмарочные площадки было завезено 652,8 тонны овощей, в том числе 352,5 тонны картофеля, а также 113,1 тонны разливного молока, 180,1 тонны сахара, более 1 млн штук куриных яиц, 571,8 тонны мяса. Для проведения ярмарок было задействовано более 5,5 тыс. единиц транспорта», – отметили в министерстве.

Сельхозярмарки организованы на торговых площадках, расположенных в Казани, Набережных Челнах, в Зеленодольском и Нижнекамском районах. Их работа завершится на этой неделе – 26 апреля.

Мероприятие соответствует целям и задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
#сельхозярмарки #сельскохозяйственные ярмарки #сельхозпродукция #нацпроекты #национальные проекты
