За шесть лет зарплата плиточников в Казани выросла в два раза

Средняя рыночная заработная плата плиточников в Казани за год выросла в среднем на 10%, а за шесть лет — в два раза. Об этом свидетельствуют данные нового исследования сервиса SuperJob.

«Наиболее квалифицированные представители этой профессии с большим стажем и опытом руководства бригадой могут зарабатывать в Казани до 140 тыс. рублей в месяц», — отмечают эксперты сервиса.

Такую большую зарплату работодатели предлагают специалистам с опытом укладки декоративной плитки, мозаики и сложных рисунков. В числе требований к соискателям — опыт отделки криволинейных поверхностей и потолков, отделки VIP-апартаментов и коттеджей, а также умение руководить бригадой плиточников и стаж работы от трех лет.

Среднестатистический соискатель на должность плиточника в столице Татарстана — мужчина в возрасте 43 лет. 58% из числа таких кандидатов имеют среднее профессиональное образование, а 52% готовы к переезду. Еще 79% соискателей на момент размещения резюме не трудоустроены, а средний срок работы на последнем месте у них составляет 4,3 года.