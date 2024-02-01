За шесть лет Татарстан вложил в экологию 60,5 млрд рублей

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На природоохранные мероприятия Татарстан за шесть лет направил 60,5 млрд рублей и улучшил условия проживания для нескольких миллионов человек. Об этом сообщил сегодня министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков во время экспертной дискуссии клуба «Волга» в казанском IT-парке им. Башира Рамеева.

«Татарстан — нефтегазохимическая республика. Важно, что в регионе есть полное понимание со стороны промышленных предприятий. В Татарстане есть диалог бизнеса и власти. Решению экологических проблем нам помогает наука», — отметил он.

По данным спикера, из 60,5 млрд рублей, вложенных в экологию, 17,9 — средства бюджета. В результате проведённых мероприятий предотвращён ущерб на 65 млрд рублей. Улучшены экологические условия проживания для 3,5 млн жителей региона. Только за 2023 год в общей сложности на охрану окружающей среды направлено более 10 млрд рублей, почти половина из них — средства предприятий региона.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда».