За шесть лет Татарстан сократил выбросы вредных веществ в атмосферу почти на 36%

При росте ВРП на 11,3% в сопоставимых ценах за шесть лет в Татарстане удалось снизить выбросы вредных веществ в атмосферу на 35,7%, а сбросы — на 23,9%. Такие данные сообщил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на брифинге в Казани.

«Строительство и реконструкция очистных сооружений, систем водоотведения, замена устаревшего технологического оборудования на современное позволили существенно снизить негативное антропогенное воздействие на окружающую среду. Также мы наблюдаем динамику по снижению выявляемых превышений загрязняющих веществ в рамках мониторинга атмосферного воздуха и поверхностных водных объектов», — сказал он.

По данным спикера, доля измерений с превышениями в прошлом году составила 0,021% от 4,4 млн измерений воздуха, а доля превышений в анализах поверхностных вод составила 12,2%. Шесть лет назад эти показатели были существенно выше – 0,095% при 3,7 млн измерений по воздуху и 19% по воде.

«Динамика есть, но останавливаться рано, ещё есть над чем работать», — отметил Шадриков.

Благодаря проведённой работе в Нижнекамском промузле удалось снизить количества жалоб от местных жителей на качество воздуха в 10 раз с 2018 года, а выбросы предприятий сократились на 35 тыс. тонн. Зафиксированные превышения на автоматических станциях контроля сократились в три раза.

Говоря о жалобах на загрязнение воздуха в северной части Казани, Шадриков отметил, что с конца 2022 года отмечается рост их количества. С помощью сводной базы данных определены шесть предприятий, выбросы которых составляют 81% от суммарного выброса по северной части города.

«Эти предприятия – объекты федерального надзора, но мы выступили с инициативой создания межведомственной рабочей группы. Важно не просто наказать, важно решить проблему с качеством воздуха», — подчеркнул Шадриков.

После подписания Президентом России Владимиром Путиным «майских» указов, которые стали основой национальных проектов, прошло шесть лет. В 2018 году глава государства поставил задачу обеспечить новое качество жизни и подчеркнул, что для этого нужна «консолидация усилий всех уровней и ветвей власти, представителей гражданского общества и, конечно же, бизнеса».