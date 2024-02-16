За шесть лет реальные зарплаты в России выросли на треть

С 2018 года реальные заработные платы россиян выросли на 33,2%, заявил на Форуме национальных достижений на выставке «Россия» глава Минтруда РФ Антон Котяков.

«В том числе по итогам 11 месяцев 2023 года рост заработной платы в реальном выражении составил 7,6%», — заметил министр.

По его словам, в стране качественно меняется структура спроса на труд. Среди предложений с медианной зарплатой выше 100 тысяч рублей растет процент предназначенных для представителей рабочих специальностей.

Так, в настоящее время в топе предложения для машинистов автогрейдера, экскаватора, системных аналитиков, машинистов буровых установок, маркшейдеров, обрубщиков, токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков и другие. «Это все рабочие специальности сферы профессионального образования», – подытожил министр.

В общей сложности на портале «Работа России» размещено более 108 тыс. предложений по трудоустройству рабочих с зарплатой более 100 тыс. рублей.