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За шесть лет реальные зарплаты в России выросли на треть
С 2018 года реальные заработные платы россиян выросли на 33,2%, заявил на Форуме национальных достижений на выставке «Россия» глава Минтруда РФ Антон Котяков.
«В том числе по итогам 11 месяцев 2023 года рост заработной платы в реальном выражении составил 7,6%», — заметил министр.
По его словам, в стране качественно меняется структура спроса на труд. Среди предложений с медианной зарплатой выше 100 тысяч рублей растет процент предназначенных для представителей рабочих специальностей.
Так, в настоящее время в топе предложения для машинистов автогрейдера, экскаватора, системных аналитиков, машинистов буровых установок, маркшейдеров, обрубщиков, токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков и другие. «Это все рабочие специальности сферы профессионального образования», – подытожил министр.
В общей сложности на портале «Работа России» размещено более 108 тыс. предложений по трудоустройству рабочих с зарплатой более 100 тыс. рублей.
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