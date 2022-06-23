За шесть лет объем реализации газа на татарстанских АГНКС вырос в 14 раз

В Татарстане объем реализации природного газа в качестве мотороного топлива вырос с 4,5 млн тонн в 2016 году до 65 млн тонн в 2021-м. Об этом заместитель Премьер-министра РТ Шамиль Гафаров сказал на мероприятии, посвященном появлению первой в России автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) компании «Газпром газомоторное топливо» в Зеленодольске, которой сегодня исполнилось шесть лет.

«Открывая эту станцию, нам мало верилось, что программа газомоторного топлива заработает, но сегодня мы можем с уверенностью сказать, что у нас получилось. Хочется отметить, что в планах у республики дальнейшее развитие этого направления. И не только компримированный природный газ, но и сжиженный природный газ», — сказал вице-премьер.

Он добавил, что с момента строительства первой современной АГНКС количество газомоторных автомобилей в Татарстане увеличилось с 500 до 12 тыс.

После своего выступления Гафаров вручил благодарственное письмо коллективу компании «Газпром газомоторное топливо» за большой вклад в развитие газомоторного топлива в Татарстане.

Стоит отметить, что за все время работы станции в Зеленодольске годовой объем реализации природного газа увеличился более чем в два раза, и что на ее долю сегодня приходится около 4% от общего объема продаж метана в качестве моторного топлива в регионе. Станция заправляет транспорт Татарстана и соседней Республики Марий Эл – автобусы, грузовики логистических компаний, такси и частный транспорт. В среднем за сутки через станцию проходит около 140 различных автомобилей.

Исполняющий обязанности генерального директора «Газпром газомоторное топливо» Денис Корниенко отметил, что загруженность этой станции составляет только 30%, а средняя загруженность всех АГНКС в России – около 36%.

«Только здесь мы можем заправлять в три раза больше автомобилей, чем сейчас, поэтому я считаю, что нужно проводить работу по популяризации газомоторного топлива, потому что потенциал у этой сферы очень велик», – заявил Корниенко.



На сегодняшний день на территории Татарстана работает 37 газозаправочных станций, из которых 25 принадлежит компании «Газпром газомоторное топливо», а еще 12 - предпринимателям республики, которые увидели перспективы в этой нише.