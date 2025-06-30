За шесть дней у татарстанцев изъяли более 1,5 тыс. незаконно хранящихся патронов

В Татарстане подвели итоги операции «Арсенал», которая направлена на обнаружение фактов незаконного хранения и оборота оружия, боеприпасов и взрывчатки. Как сообщает МВД по РТ, рейды проводились с 16 по 21 июня.

В результате полицейские обнаружили 23 факта нарушения закона. Изъято 11 единиц огнестрельного оружия, включая винтовку, самодельный револьвер, обрез и 8 охотничьих ружей. Конфисковано 1592 патрона и 3,6 кг пороха.

К примеру, в Елабуге у мужчины обнаружено более 500 г пороха и 15 патронов, а в Мамадышском районе — почти 1 кг пороха и 17 патронов у сельского жителя. Возбуждены уголовные дела.

МВД напоминает: добровольная сдача оружия и боеприпасов освобождает от ответственности. Более того, гражданам полагается вознаграждение — от 20 до 3000 рублей в зависимости от предмета вооружения.