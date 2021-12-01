За шесть дней фестиваль «Ремесло» представит татарстанцам 13 спектаклей

В Татарстане проходит ХIII Всероссийский театральный фестиваль «Ремесло». В рамках проекта демонстрируются работы молодых режиссеров России, а сама площадка становится для них способом заявить о себе.

Драма, комедия, поэтическая сказка, документальный и пластический спектакли, молодежная рок-драма — проект вобрал в себя многообразие жанров.

«Я с большой радостью приезжаю в Татарстан, потому что здесь театральная среда находится в постоянном развитии, а благодаря этому фестивалю каждый год я открываю для себя очередного подающего надежды режиссера. Фестиваль „Ремесло“ тем и ценен, что помогает вписать в театральную историю новые имена», — считает театральный критик, основатель и куратор межрегионального проекта «Школа театрального блогера», член комиссии СТД РФ по критике и театроведению Глеб Ситковский.

Фото: © Владимир Васильев

В этом году фестиваль охватил пять татарстанских площадок: Камаловский театр, Казанский ТЮЗ и ТЮЗ имени Кариева, Театр Кукол «Экият», а также Мензелинский драмтеатр имени Амутбаева.

Вчера и сегодня в рамках проекта прошли показы театральные искания режиссеров Ильсура Казакбаева («Преступление и наказание»), Марины Хомутовой («Про моря и про маяк»), Лидии Клириковой («Про мальчиша»). Не обошлось без показов татарских спектаклей от Айдара Заббарова («Хуш, авылым») и Марфы Горвиц («Камыр-Батыр»).

«Старшему поколению режиссеров небезразлична судьба театра. Нам важно знать, что будущее театральной индустрии будет доверено настоящим профессионалам своего дела. И благодаря этому фестивалю мы видим, что впереди нас ждут новые смелые проекты», — уверен главный режиссер ТГТЮЗ Кариева Ренат Аюпов.

Фото: © Владимир Васильев

Впереди еще четыре фестивальных дня. На разных площадках татарстанцы смогут оценить спектакли «Иваново детство» Антона Федорова, «Адэмнэр» и «Кроткая» Ильгиза Зайниева, «Тан вакыты» Туфана Имамутдинова, «Алмачуар» Айдара Заббарова, «Шобага» Тимура Кулова.

В этом году география фестиваля расширилась благодаря участию в проекте Акмолинского областного драматического театра («Сиротливый запад» Шамиля Дыйкамбаева) и Санкт-Петербургского государственного театра «Суббота» («Цацики идет в школу» Юлии Каландаришвили).

Помимо того что фестиваль знакомит зрителей с талантливыми постановщиками и их работами, сами участники получают профессиональную оценку своих наработок от ведущих мастеров сцены и театральных критиков, таких как Екатерина Рябова, Владислава Куприна, Глеб Ситковский и Айрат Бик-Булатов.

Спектакль «Камыр-Батыр» Фото: © Владимир Васильев

В этом году образовательная программа включила в себя творческие встречи зрителей с режиссерами Ильсуром Казакбаевым, Ильгизом Зайниевым, Юлией Каландаришвили.

«Они расскажут об актуальных тенденциях современной режиссуры: как мировой, так и российской, в частности татарской. С режиссерами можно будет поговорить не только об их ремесле и спектаклях, но и на многие другие темы, которые могут быть предложены самими гостями фестиваля», — подчеркивает театральный критик, куратор фестиваля «Ремесло», куратор специальных проектов Татарского государственного Академического театра имени Камала Нияз Игламов.

Фото: © Владимир Васильев

Напомним, I Всероссийский фестиваль молодой режиссуры «Ремесло» прошел в Казани в 2009 году по инициативе ТГАТ имени Камала и был поддержан Министерством культуры РТ. Учредителями фестиваля являются Министерство культуры РТ и Союз театральных деятелей РТ. С 2019 года организатором фестиваля является ТЮЗ имени Кариева.