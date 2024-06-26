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За серию разбойных нападений в Агрызе задержаны пять человек
В Агрызе правоохранительные органы раскрыли серию тяжких преступлений после обращений двух местных жителей. Полиция задержала пятерых подозреваемых в разбойных нападениях, грабеже и краже, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.
Первый инцидент произошел 2 июня, когда злоумышленники ворвались в квартиру 33-летнего мужчины, избили его и похитили ценные вещи, включая 36 тыс. рублей наличными. Угрожая ножом, они также потребовали 1 миллион рублей.
Второй случай был зарегистрирован 20 июня, когда 70-летний пенсионер сообщил о краже автомобиля. Нападавшие избили его черенком от лопаты, похитили личные вещи и угнали машину с деньгами и документами.
В результате совместной операции сотрудников уголовного розыска МВД по РТ, полиции Агрызского района и бойцов ОМОН «Тайфун» были задержаны пятеро подозреваемых. При обысках были обнаружены похищенные вещи и найден угнанный автомобиль.
Возбуждено уголовное дело по статьям о разбое, грабеже и краже. Двое задержанных арестованы, один отпущен под подписку о невыезде, еще двое задержаны за административное правонарушение.
Следствие предполагает, что число потерпевших может быть больше. Всех пострадавших просят обратиться в отдел МВД России по Агрызскому району или телефону 8(85551) 2-25-41.
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