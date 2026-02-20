За «серебро» на ОИ-26 Филиппову назначили выплату порядка 800 тысяч рублей

Фото: телеграм-канал Никиты Филиппова

Ски-альпинисту Никите Филиппову, взявшему серебряную медаль во время соревнований на Олимпийских играх-2026 в Италии, назначили выплату порядка 800 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора Камчатского края Владимира Солодова.

«В соответствии с законом Камчатского края от 06.04.2011 № 588 "О мерах социальной поддержки спортсменов, их тренеров, а также спортсменов-ведущих", Филиппову Никите за серебряную медаль на Олимпийских зимних играх 2026 года в Италии положена выплата в размере 839 743,00 рублей», – написано в справке о денежных выплатах организации. Также известно, что на руки Филиппов, с учетом всех налоговых сборов, получит 730 576 рублей. Кроме того, за подготовку тренерам спортсмена назначено – 419 872,00 рублей (на руки 365 289 рублей).

Ранее Никита Филиппов завоевал первую медаль среди российских спортсменов, которые принимают участие в зимней Олимпиаде-2026. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что спортсмену будет присвоено звание заслуженного мастера спорта страны. Также уточняется, будут ли дополнительные выплаты спортсмену и его тренерам от Минспорта России.

Всего в рамках ОИ-26 в нейтральном статусе принимает участие 13 россиян в семи индивидуальных видах спорта.

Зимние Олимпийские игры-2026 проходят в Италии с 6 по 22 февраля.